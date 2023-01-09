Командир «Ахмата» рассказал о продвижении «Группы Вагнера» под Артемовском

По его словам, подразделение выполняет «огромную работу, уничтожая огромное количество противника и продвигаясь ежедневно хорошими шагами, рывками вперед».
«Думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе потому, что ЧВК “Вагнер” смогли добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимы непосредственно для логистики украинских формирований», — подчеркнул Алаудинов.
При этом он выразил мнение, что отправка подкреплений украинским войскам приведет лишь к их дополнительным потерям.
Как сообщал ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, подразделения ВСУ отступают из районов городской застройки Соледара, причем в тайне от польских наемников. Также в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, расположенного к северо-востоку от Артемовска.
Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, здесь проходит сеть автомобильных и железных дорог.