Как получить перерасчет за услуги ЖКХ после праздников Сколько денег можно сэкономить
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
56Главные события 2022 года в фотографиях
18:03 (мск), источник: © РИА Новости

Командир «Ахмата» рассказал о продвижении «Группы Вагнера» под Артемовском

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бойцы «Группы Вагнера» ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, подразделение выполняет «огромную работу, уничтожая огромное количество противника и продвигаясь ежедневно хорошими шагами, рывками вперед».

«Думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе потому, что ЧВК “Вагнер” смогли добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимы непосредственно для логистики украинских формирований», — подчеркнул Алаудинов.

При этом он выразил мнение, что отправка подкреплений украинским войскам приведет лишь к их дополнительным потерям.

Как сообщал ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, подразделения ВСУ отступают из районов городской застройки Соледара, причем в тайне от польских наемников. Также в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, расположенного к северо-востоку от Артемовска.

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, здесь проходит сеть автомобильных и железных дорог.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макрон рассказал о парадоксе Путина
В Германии назвали новое оружие Путина, ставшее кошмаром для Запада
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении более 80 украинских военных
Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной
Песков прокомментировал сообщения об амнистии бойцов «Вагнера»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта