15:07 (мск), источник: Ведомости
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских Су-25
Российские летчики сбили три Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
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«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также рассказали, что российские силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении, нанеся удары по подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ, потери противника составили до 50 военнослужащих и один танк. На Купянском и Краснолиманском направлениях ВС России наносили артиллерийские удары по позициям ВСУ, уничтожив совокупно до 60 украинских военнослужащих и несколько автомобилей.
Кроме того, в результате ударов российской авиации и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районе Константиновки в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.