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10:24 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 “Гвоздика”) и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Во вторник ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 170 человек, два танка, три самоходные артиллерийские установки, четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.

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