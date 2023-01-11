Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 “Гвоздика”) и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 170 человек, два танка, три самоходные артиллерийские установки, четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.