Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
14:24 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине нашли 22 россиян, считавшихся пропавшими без вести

АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. России и Украине важно продолжать взаимодействие на уровне омбудсменов, такое сотрудничество уже помогло найти 22 человека, ранее считавшихся пропавшими без вести, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ноябре прошлого года во время обмена пленных, где присутствовали я и Дмитрий Лубинец (украинский омбудсмен — Прим. ред.), а также в Брюсселе <…> мы обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга оказать помощь в поиске с учетом возможностей своего мандата. И вот сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы», — сказала она на трехсторонней встрече в Анкаре с участием представителей Украины и Турции.

Москалькова добавила, что сотрудничество по этой линии происходит постоянно, и отметила усилия украинской стороны в поиске некоторых российских военнослужащих.

«Двадцать два человека были найдены и некоторые из них были возвращены домой в результате обмена», — рассказала российский омбудсмен.

Стороны также обсудили работу Международного комитета Красного креста, который может посещать пленных и оказывать помощь в предоставлении родственникам писем. Москалькова указала, что от МКК необходима «помощь медицинского характера по обращениям омбудсменов».

В этом году уже произошел один обмен пленными — в Россию вернулись 50 военнослужащих. До этого Минобороны 31 декабря сообщало об обмене 82 человек.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Наконец стали действовать грамотно'. Что происходит в Соледаре
'Зеленский мечется': президенту Украины сообщили 'плохие новости' о России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Москалькова рассказала о встрече с украинским коллегой
МО РФ: Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ
Песков отметил положительную динамику в проведении СВО
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта