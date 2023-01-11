На Украине нашли 22 россиян, считавшихся пропавшими без вести

«В ноябре прошлого года во время обмена пленных, где присутствовали я и Дмитрий Лубинец (украинский омбудсмен — Прим. ред.), а также в Брюсселе <…> мы обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга оказать помощь в поиске с учетом возможностей своего мандата. И вот сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы», — сказала она на трехсторонней встрече в Анкаре с участием представителей Украины и Турции.
Москалькова добавила, что сотрудничество по этой линии происходит постоянно, и отметила усилия украинской стороны в поиске некоторых российских военнослужащих.
«Двадцать два человека были найдены и некоторые из них были возвращены домой в результате обмена», — рассказала российский омбудсмен.
Стороны также обсудили работу Международного комитета Красного креста, который может посещать пленных и оказывать помощь в предоставлении родственникам писем. Москалькова указала, что от МКК необходима «помощь медицинского характера по обращениям омбудсменов».
В этом году уже произошел один обмен пленными — в Россию вернулись 50 военнослужащих. До этого Минобороны 31 декабря сообщало об обмене 82 человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.