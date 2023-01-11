17:41 (мск), источник: © РИА Новости
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства.