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17:41 (мск), источник: © РИА Новости

Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Air Force / Christopher Sparks

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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