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20:46 (мск), источник: © РИА Новости

Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера в парке «Патриот», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд признал Александра Лешкова виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев заключения с отбыванием в колонии строгого режима», — сказали там.

Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 334 Уголовного кодекса России (насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации), она предусматривает от пяти до пятнадцати лет заключения.

По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре в подмосковном парке «Патриот» в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы, а затем ударил офицера.

Как уточнили в пресс-службе, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.

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