Суд в Подмосковье дал мобилизованному 5,5 года колонии за избиение офицера

«Суд признал Александра Лешкова виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев заключения с отбыванием в колонии строгого режима», — сказали там.
Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 334 Уголовного кодекса России (насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации), она предусматривает от пяти до пятнадцати лет заключения.
По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре в подмосковном парке «Патриот» в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы, а затем ударил офицера.
Как уточнили в пресс-службе, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.