Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19

«На прошлой неделе ВОЗ сообщила о почти 11 500 случаях смерти — около 40% из Северной и Южной Америки, 30% из Европы и 30% из региона Западной части Тихого океана. Однако это число наверняка занижено, учитывая заниженные данные о смертях, связанных с COVID-19, в Китае», — сказал он.
Тедрос вновь призвал все страны поделиться статистическими данными, чтобы облегчить борьбу с пандемией.
«Цифры смертей от COVID-19, переданных из Китая, далеки от реальных цифр», — добавил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса «А», к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс «В». На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязали прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.