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20:37 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19

ЖЕНЕВА, 11 янв — РИА Новости. Цифра в 11,5 тысячи смертей в мире, зарегистрированных на прошлой неделе и связанных с коронавирусом, является заниженной из-за Китая, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Источник: Reuters

«На прошлой неделе ВОЗ сообщила о почти 11 500 случаях смерти — около 40% из Северной и Южной Америки, 30% из Европы и 30% из региона Западной части Тихого океана. Однако это число наверняка занижено, учитывая заниженные данные о смертях, связанных с COVID-19, в Китае», — сказал он.

Тедрос вновь призвал все страны поделиться статистическими данными, чтобы облегчить борьбу с пандемией.

«Цифры смертей от COVID-19, переданных из Китая, далеки от реальных цифр», — добавил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса «А», к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс «В». На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязали прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.

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