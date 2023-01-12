В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре

«Мы не обладаем этой информацией. Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому, конечно, иногда затруднительно получить быстро какую-то информацию», — добавил он.
Песков уточнил, что ему также неизвестно и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет. «Я не знаю, может быть по линии министерства иностранных дел были какие-то контакты, но мне об этом неизвестно», — отметил он.
«Если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба оказания содействия, конечно, она будет рассмотрена», — уточнил Песков.
Ранее пресс-служба руководителя группы «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию «Спроси Вагнер» 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.