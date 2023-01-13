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03:22 (мск), источник: © РИА Новости

Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц «Мста»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие поразили украинские замаскированные позиции и артиллерию с помощью модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2», следует из видео Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На кадрах запечатлена боевая работа расчетов Западного военного округа по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских войск в зоне спецоперации на дальностях в несколько десятков километров.

На видео засняты наведение, огонь залпом и по одиночке из самоходных гаубиц «Мста-СМ2», а также контроль поражения целей с беспилотников.

«В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации», — рассказали в военном ведомстве.

Как сообщил командир батареи с позывным «Кама», бойцы применяют 152-миллиметровые снаряды с различными типами взрывателя в зависимости от характера цели. «Различные виды боеприпасов, как обычные осколочно-фугасные, так же как и световые, если при необходимости надо подсветить какой-то район местности для точного выявления местонахождения противника», — пояснил он.

В Минобороны отметили, что артиллеристы применяют различные виды боеприпасов, в том числе высокоточные, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.

Самоходная гаубица «Мста-СМ2» является модернизированной версией гаубицы «Мста-С». Она получила автоматизированную систему управления огнем, что увеличило прицельную скорострельность. Также появилась возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

Кроме того, модернизированная «Мста» позволяет поражать противника так называемым «шквалом огня». В таком режиме огонь ведется по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень одновременно.

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