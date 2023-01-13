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21:12 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ совершили теракт в Бердянске

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.

В администрации при этом уточнили, что сила взрыва составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.

«Проведенная неудавшаяся бесчеловечная акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района», — добавили в ведомстве.

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября прошлого года, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 3 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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