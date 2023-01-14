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12:36 (мск), источник: RTVi

Власти Киева и Харькова сообщили об обстрелах

Власти Киева и нескольких других городов и областей Украины сообщили об обстрелах ночью и утром 14 января.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Взрывы произошли, в частности, в Киеве и Киевской области. Утром жители Киева сообщили о звуках взрывов, однако воздушной тревоги в городе не объявляли. Заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк заявил, что взрывы не связаны с «угрозой с воздуха», работой ПВО или «с какими-либо военными действиями». Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба сообщил, что на одном из объектов критической инфраструктуры региона произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Примерно через час в Киеве объявили воздушную тревогу. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о ракетном обстреле объектов критической инфраструктуры Киева и призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы зафиксировали в Днепровском районе города. Он также сообщил, что обломки ракет упали Обломки ракет упали на нежилые здания в Голосеевском районе, пострадавших нет. По данным «Зеркало недели», взрывы также были слышны в Буче.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Индустриальном районе города зафиксировано два «прилета» ракет зенитно-ракетных комплексов С-300. Он уточнил, что удары были нацелены на объекты инфраструктуры. После этого харьковское метро временно прекратило свою работу, но вскоре движение поездов восстановили, сообщается в телеграм-канале городского метрополитена. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что в городе и населенных пунктах области возможны аварийные отключения электроснабжения.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев утром 14 января заявил, что обстрелу подвергся город Запорожье.

Помимо Киева и Харьковской области, воздушную тревогу объявляли в Запорожской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Черниговской областях, пишет «Страна».

  • С октября российские войска наносят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов жители украинских городов регулярно сталкиваются с перебоями в подаче света и тепла. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 декабря 2022 года сообщал, что из-за многочисленных ударов по объектам инфраструктуры в стране оказались повреждены все тепло- и гидроэлектростанции.
  • Президент России Владимир Путин объяснял удары по объектам украинской инфраструктуры ответ на действия тех, кто «ударил по Крымскому мосту». Москва называет взрыв на мосту терактом и обвиняет в его совершении украинские спецслужбы.
  • Один из последних крупных обстрелов украинских городов произошел 31 декабря, в канун Нового года — тогда под атакой оказались Киев, Хмельницкий, Сумская область и Купянск в Харьковской области.

Слава Кутепов

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