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10:20 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Не менее 32 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Непале, сообщает издание The Himalayan Times.

Источник: AFP 2022

Турбовинтовой пассажирский самолёт ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются.

«По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета Yeti в Покхаре», — говорится в сообщении.

Как рассказали собеседники издания, на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над розыском и спасением оставшихся пассажиров.

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