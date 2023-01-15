Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

Турбовинтовой пассажирский самолёт ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются.
«По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета Yeti в Покхаре», — говорится в сообщении.
Как рассказали собеседники издания, на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над розыском и спасением оставшихся пассажиров.