02:14 (мск), источник: © РИА Новости
Возле Севастополя сбили беспилотник
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что системы ПВО сбили над морем беспилотник.
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«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал губернатор.
Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.