Для подлодки «Белгород» изготовили первый боекомплект суперторпед «Посейдон»

«Первый боекомплект “Посейдонов” изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка “Белгород”, — сказал он.
По данным собеседника агентства, раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее ТАСС сообщал, что экипаж подлодки «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».
В июне 2022 года источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщал, что АПЛ «Белгород» проходила государственные испытания в Баренцевом море. Первый носитель ядерных подводных беспилотников «Посейдон» — подлодка проекта 09852 «Белгород» — был спущен на воду 23 апреля 2019 года на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Ее передача флоту состоялась 8 июля 2022 года.