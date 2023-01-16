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11:46 (мск), источник: РБК

Два человека погибли при обстреле аптеки и магазина в Донецке

Минимум два человека погибли, четверо пострадали при обстреле аптеки и магазина в Донецке, сообщили ТАСС в военной комендатуре города.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Под завалами ищут тела. По словам представителей комендатуры, характер разрушений свидетельствует о применении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Калининский район города обстреляли из РСЗО. «Очевидцы сообщают о прилетах в районе остановки общественного транспорта “Молокозавод, фиксируется задымление”, — рассказал он. Позже глава города уточнил, что зафиксированы попадания в здание супермаркета и аптеку, пострадал жилой дом.

Представительство ДНР в СВКК рассказало о последствиях обстрела в Калининском районе. Повреждения получили торговый центр, здание СТО, многоквартирные жилые дома и маршрутка.

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