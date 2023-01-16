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11:53 (мск), источник: © РИА Новости

Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка частично остались без света в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. Ремонтные работы уже ведутся», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО и по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.

В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета «Авоська», аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.

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