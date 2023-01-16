Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ

«В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. Ремонтные работы уже ведутся», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО и по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета «Авоська», аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.