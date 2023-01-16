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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Италии арестовали самого разыскиваемого босса «Коза ностра»

РИМ, 16 янв — РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, сообщил представитель командования силовиков.

Источник: © РИА Новости

Денаро скрывался от правосудия с 1993 года и возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Арест, как отмечается в видео, поступившем в РИА Новости, проведен на Сицилии в одной из частных клиник города Палермо, где он проходил лечение.

Задержание произошло на следующий день после 30-летней годовщины ареста главаря сицилийской мафии Тото Риины по прозвищу «Зверь». После ареста Риины, а затем и его преемника Бернардо Провенцано он стал одним из самых влиятельных боссов «Коза ностра». Следователи предполагали, что Мессина Денаро продолжал играть руководящую роль в криминальной структуре даже будучи в бегах.

Правоохранительные органы Италии разыскивали Мессину Денаро с лета 1993 года, когда он бесследно исчез во время отдыха в приморском городке Форте-деи-Марми в Тоскане. С тех пор силовики неоднократно проводили аресты его приближенных, однако самому боссу удавалось скрываться от правосудия. Согласно некоторым свидетельствам, Мессина Денаро полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию лица.

В октябре 2020 года Мессина Денаро приговорен к второму пожизненному тюремному заключению за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции, на Сицилии в 1992 году.

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