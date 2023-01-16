В Италии арестовали самого разыскиваемого босса «Коза ностра»

Денаро скрывался от правосудия с 1993 года и возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Арест, как отмечается в видео, поступившем в РИА Новости, проведен на Сицилии в одной из частных клиник города Палермо, где он проходил лечение.
Задержание произошло на следующий день после 30-летней годовщины ареста главаря сицилийской мафии Тото Риины по прозвищу «Зверь». После ареста Риины, а затем и его преемника Бернардо Провенцано он стал одним из самых влиятельных боссов «Коза ностра». Следователи предполагали, что Мессина Денаро продолжал играть руководящую роль в криминальной структуре даже будучи в бегах.
Правоохранительные органы Италии разыскивали Мессину Денаро с лета 1993 года, когда он бесследно исчез во время отдыха в приморском городке Форте-деи-Марми в Тоскане. С тех пор силовики неоднократно проводили аресты его приближенных, однако самому боссу удавалось скрываться от правосудия. Согласно некоторым свидетельствам, Мессина Денаро полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию лица.
В октябре 2020 года Мессина Денаро приговорен к второму пожизненному тюремному заключению за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции, на Сицилии в 1992 году.