На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более ста военных

Российская армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по подразделениям 92-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны противника неподалеку от Синьковки и Берестового в Харьковской области.
«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила цели в районе Серебрянки и Терн в ДНР. Киев потерял свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.