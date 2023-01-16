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14:31 (мск), источник: © РИА Новости

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более ста военных

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Российская армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по подразделениям 92-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны противника неподалеку от Синьковки и Берестового в Харьковской области.

«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказали в ведомстве.

На Краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила цели в районе Серебрянки и Терн в ДНР. Киев потерял свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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