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10:34 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что рассчитывает на полный контроль военных над поселком в ближайшее время.

Он также отметил, что российские силы заняли железнодорожную станцию Соль в районе Соледара и смогли перерезать сообщение ВСУ между Северском и Артемовском.

Вечером 12 января объявлено о завершении операции российских войск по освобождению Соледара, который важен для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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