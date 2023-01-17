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11:14 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дозачистка города Соледар продолжается.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», отряды группы «Вагнер» «продолжают дозачистку самого Соледара, также продолжают продвижение в окрестностях Соледара».

Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в «котел».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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