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14:55 (мск), источник: РБК

Белгородский губернатор сообщил о втором обстреле области за сутки

Под обстрел попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть один пострадавший, он получил ранение легкой степени тяжести. Осколками снарядов выбиты окна в частных домах, повреждена одна машина.

Спецоперация на Украине

Утром под обстрел попали окраины города Шебекино. Никто не пострадал. Были повреждены линии электропередачи, энергетики начали переключать абонентов на резервные источники.

Ночью Гладков сообщал о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Причин губернатор не назвал.

С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты Белгородской области, в том числе в Валуйском округе, многократно подвергались обстрелам. С весны в регионе действует желтый уровень террористической опасности, он продлен до 20 января.

В октябре в Белгородской области и еще семи регионах России ввели средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, отселение жителей в безопасные районы и особый режим въезда и выезда.

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