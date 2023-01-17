ВС России уничтожили украинские гаубицы «Краб» и М109 «Паладин»

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица “Краб” польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 “Паладин” производства США и боевая машина РСЗО “Град” в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы «Акация» в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области.
Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области.
«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов МЫЛОВОЕ и ДУДЧАНЫ Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта УГЛЕДАР Донецкой народной республики, одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта СЕНЬКОВО Харьковской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.