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15:17 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили украинские гаубицы «Краб» и М109 «Паладин»

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву — «Краб» польского производства и М109 «Паладин» производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица “Краб” польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 “Паладин” производства США и боевая машина РСЗО “Град” в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы «Акация» в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области.

Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов МЫЛОВОЕ и ДУДЧАНЫ Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта УГЛЕДАР Донецкой народной республики, одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта СЕНЬКОВО Харьковской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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