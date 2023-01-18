Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток

«По совокупности преступлений окончательно назначить Гуменюку наказание 16 лет 6 месяцев со штрафом 150 миллионов рублей», — сказала судья Наталья Верхотурова.
По версии следствия, до того, как стать мэром, Гуменюк, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», получил от своего знакомого — директора нескольких стройфирм взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СК, будучи уже на посту мэра, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ «Некрополь», за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.
Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. После вынесения приговора он пообещал его обжаловать.
Гуменюк занимал должность с апреля 2019 по май 2021 года.