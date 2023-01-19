Почему кабмин не хочет объявлять 31 декабря выходным Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
10:40 (мск), источник: Ведомости

В Белгородской области сообщили об обстреле нескольких сел

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали хутор Балки и поселок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Сразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домовладениях. В результате прилета в поселке Ленинский разрушена хозпостройка частного домовладения», — сказано в сообщении.

Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.

Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глобальное потепление, пандемии и войны – главные риски на ближайшие 10 лет
На каких волатильных акциях инвесторы могут заработать в 2023 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта