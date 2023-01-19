10:55 (мск), источник: © РИА Новости
Российские бойцы успешно продвигаются в Артемовске
АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв — РИА Новости. Группа «Вагнер» успешно продвигается в Артемовске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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«В городе постоянно, беспрерывно идет бой. Беспрерывно стреляет артиллерия, идут стрелковые бои, мы их слышим, беспрерывно идет война, беспрерывно мы их уничтожаем и продвигаемся», — рассказал один из командиров.
По словам собеседника агентства, продвижение идет ежедневно, практически взята под контроль промзона, также идет зачистка в части жилых районов города. «В целом обстановка напряженная. Каждый день по маленькой толике мы у них забираем участки — как в городе, так и вне города», — дополнил командир.
Накануне замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске.
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.