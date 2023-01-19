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14:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнили в ведомстве.

Также успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР.

«За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки “Caesar”, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика” и две САУ “Акация”, — добавили в Минобороны.

Также российские военные смогли уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.

Артиллеристы и армейская авиация Западного военного округа нанесли удар по двум механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении. В результате противник потерял более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Акация».

«На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 24-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов.

В результате на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубицу Д-20.

Российские силы также ударили по 67 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.

Потери понес и воздушный флот киевского режима.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины», — отметили в министерстве.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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