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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская система ПВО сбила украинский Ми-8 в Харьковской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 в Харьковской области.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, средства ПВО сработали в районе населенного пункта Лозовая. Помимо этого, за сутки уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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