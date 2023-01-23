Украинскому командованию поручили создать резервы личного состава

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться», — сообщил он в ходе встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
При этом украинский лидер отметил, что не совсем может говорить о том, как проходят шаги мобилизационных процессов. В то же время он подчеркнул, что «они есть, они должны быть».
В декабре 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, Украина имеет достаточно людей «в ВСУ и вообще в секторе безопасности, обороны».
16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 19 февраля 2023 года.