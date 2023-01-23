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15:26 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Киев потерял около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Артиллерия вооруженных сил нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Двуречной и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

«Уничтожено (на Купянском направлении. — Прим. ред.) более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль», — уточнили в военном ведомстве.

Российские артиллеристы и бойцы ВДВ также поразили цели в районе Серебрянского лесничества.

Противник потерял на Краснолиманском направлении:

  • до 70 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

В министерстве подтвердили взятие под контроль Краснополья в Донецкой Народной Республике.

Всего на Донецком направлении потери ВСУ составили:

  • свыше 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Вооруженные силы нанесли противнику комплексное огневое поражение на Запорожском направлении.

«За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, — рассказали в Минобороны.

На Днепровском направлении российской армии удалось уничтожить высокоточным оружием РСЗО HIMARS вместе с экипажем.

Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки перехватили 14 снарядов этой системы залпового огня и сбили три украинских беспилотника.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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