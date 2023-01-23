ВСУ потеряли более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Артиллерия вооруженных сил нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Двуречной и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
«Уничтожено (на Купянском направлении. — Прим. ред.) более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль», — уточнили в военном ведомстве.
Российские артиллеристы и бойцы ВДВ также поразили цели в районе Серебрянского лесничества.
Противник потерял на Краснолиманском направлении:
Всего на Донецком направлении потери ВСУ составили:
Вооруженные силы нанесли противнику комплексное огневое поражение на Запорожском направлении.
«За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, — рассказали в Минобороны.
На Днепровском направлении российской армии удалось уничтожить высокоточным оружием РСЗО HIMARS вместе с экипажем.
Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки перехватили 14 снарядов этой системы залпового огня и сбили три украинских беспилотника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.