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12:31 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть БМП, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ», — сказал он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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