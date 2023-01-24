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16:05 (мск), источник: © РИА Новости

В курском селе двое пострадали из-за атаки украинского беспилотника

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрывного устройства, которое было сброшено с украинского дрона в селе Горналь Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт во вторник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор также сообщал, что 23 января четыре приграничных села Глушковского района Курской области были обесточены в результате обстрела со стороны Украины.

Курская область, в том числе областной центр, Глушковский и Суджанский районы, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит на юго-западе и западе с Сумской областью Украины.

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