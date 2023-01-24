В курском селе двое пострадали из-за атаки украинского беспилотника

«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее губернатор также сообщал, что 23 января четыре приграничных села Глушковского района Курской области были обесточены в результате обстрела со стороны Украины.
Курская область, в том числе областной центр, Глушковский и Суджанский районы, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит на юго-западе и западе с Сумской областью Украины.