«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица “Мста-Б”, — уточнили в военном ведомстве.
Вооруженные силы поразили цели противника в районе Зализнянского, Дубово-Василевки, Северска и Победы в Донецкой Народной Республике.
Российским военным также удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области.
За минувшие сутки противник потерял:
Центральная группировка войск нанесла удар по скоплению украинских подразделений возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике, Серебрянки и Ямполовки в ДНР на Краснолиманском направлении.
«Уничтожено свыше 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Krab производства Польши, а также “Мста-С” и “Гвоздика”, — рассказали в министерстве.
Российские военные смогли пресечь попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра и уничтожили резервы противника в Херсонской области. Киев потерял до 30 украинских военных, три лодки и две боевые машины пехоты.
Российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки военные уничтожили:
За минувшие сутки истребительная авиация ВКС сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а силы ПВО — вертолет Ми-8 и четыре беспилотника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.