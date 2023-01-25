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15:47 (мск), источник: © РИА Новости

Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Южная группировка российских войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица “Мста-Б”, — уточнили в военном ведомстве.

Вооруженные силы поразили цели противника в районе Зализнянского, Дубово-Василевки, Северска и Победы в Донецкой Народной Республике.

Российским военным также удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

За минувшие сутки противник потерял:

  • свыше 90 военнослужащих;
  • три бронетранспортера;
  • автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000.

Центральная группировка войск нанесла удар по скоплению украинских подразделений возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике, Серебрянки и Ямполовки в ДНР на Краснолиманском направлении.

«Уничтожено свыше 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Krab производства Польши, а также “Мста-С” и “Гвоздика”, — рассказали в министерстве.

Российские военные смогли пресечь попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра и уничтожили резервы противника в Херсонской области. Киев потерял до 30 украинских военных, три лодки и две боевые машины пехоты.

Российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки военные уничтожили:

  • свыше 60 украинских военнослужащих;
  • три танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • автомобиль и гаубицу Д-20.

За минувшие сутки истребительная авиация ВКС сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а силы ПВО — вертолет Ми-8 и четыре беспилотника.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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