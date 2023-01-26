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12:35 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару, взяли под контроль трассу, ведущую в город из Покровского, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 1».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — сказал он.

В Угледаре собраны разрозненные части ВСУ, но между ними отсутствует какая-либо коммуникация, продолжил советник.

Кроме того, противник в последние недели отчаянно пытался отбросить российские подразделения с занятых рубежей при помощи авиации, но это привело лишь к потерям личного состава и техники ВСУ, указал Гагин.

«Угледарское направление — это донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку. И можно будет наносить и фронтальные, и фланговые удары уже с Угледара», — заключил он.

Как сообщал ранее сегодня другой советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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