Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар

«Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — сказал он.
В Угледаре собраны разрозненные части ВСУ, но между ними отсутствует какая-либо коммуникация, продолжил советник.
Кроме того, противник в последние недели отчаянно пытался отбросить российские подразделения с занятых рубежей при помощи авиации, но это привело лишь к потерям личного состава и техники ВСУ, указал Гагин.
«Угледарское направление — это донецкий участок фронта. Рядом находятся Авдеевка и Марьинка. Взяв Угледар, мы можем отрезать подвоз боеприпасов как раз на это направление, потому что как раз именно оттуда наносят удары по Донецку. И можно будет наносить и фронтальные, и фланговые удары уже с Угледара», — заключил он.
Как сообщал ранее сегодня другой советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.