ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении

По данным ведомства, ударами авиации и артогнем группировки войск «Центр» поражены позиции подразделений 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М777», — говорится в сводке ведомства.
На Купянском направлении под артиллерийским огнем группировки войск «Запад» оказались места расположения военнослужащих 14-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Как утверждается, ВСУ потеряли более 20 человек, БМП, пикап и гаубицу Д-20.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.