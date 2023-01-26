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13:52 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М-777 американского производства, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ударами авиации и артогнем группировки войск «Центр» поражены позиции подразделений 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М777», — говорится в сводке ведомства.

На Купянском направлении под артиллерийским огнем группировки войск «Запад» оказались места расположения военнослужащих 14-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Как утверждается, ВСУ потеряли более 20 человек, БМП, пикап и гаубицу Д-20.

С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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