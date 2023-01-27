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14:06 (мск), источник: © РИА Новости

Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — заявил военный.

По его словам, Киев пытается перебрасывать дополнительные подразделения ВСУ в Артемовск.

«Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах (к городу. — Прим. ред.) они уже начинают нести потери», — подчеркнул Алаудинов.

Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, сейчас бойцы «Группы Вагнера» ведут бои в городской застройке. На днях ее основатель Евгений Пригожин подчеркивал, что цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.

Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Киев вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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