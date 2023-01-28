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05:55 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: российскую ПВО в зоне СВО усилят комплексами «Панцирь-СМ»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), созданную в зоне спецоперации на Украине, в ближайшее время усилят новейшими комплексами «Панцирь-СМ», сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине

«Планируется, что в ближайшее время в зону проведения СВО для усиления системы ПВО будет отправлена партия зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” в новейшей модификации — “Панцирь-СМ”. Такие комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что «в дальнейшем также планируется апробация в зоне СВО “Панциря-СМ”, оснащенного мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня типа “Град”. Источник напомнил, что одна боевая машина “Панцирь-СМ” может оснащаться 48 мини-ракетами.

Согласно данным открытых источников, «Панцирь-СМ» получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой, которая имеет повышенные характеристики по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Также комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.

Теперь комплекс видит малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 километров — вдвое больше по сравнению с предыдущей версией системы.

В частности, как сообщал в августе 2022 года министр обороны Сергей Шойгу, предельная дальность уничтожения беспилотников новым «Панцирем» увеличена на 30%. Высота полета поражаемых целей для «Панцирь-СМ» — 18 километров.

Новый комплекс имеет два варианта: на колесной базе и версию для Сухопутных войск на гусеничном шасси.

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