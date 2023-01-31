Фигуранта дела о поджоге военкомата в Югре приговорили к 12 годам колонии

«Суд признал виновным Борисенко по пункту “а” части 2 статьи 205 и назначает наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии строгого режима, штраф в размере шести тысяч рублей и ограничение свободы на один год», — огласил приговор судья Сергей Крамской.
Как уточнил судья, первые три года осужденный должен провести в тюрьме, последующие — в колонии строгого режима, а штраф Борисенко заплатит за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске.
Военный прокурор Константин Животягин просил для Борисенко 13 лет колонии строгого режима.
В ночь на 4 мая 2022 года в Нижневартовске двое мужчин подожгли военкомат, где находился сторож. В результате пожара никто не пострадал, была повреждена внутренняя отделка в здании на площади 1 квадратного метра.
Следователи выяснили, что злоумышленники — местные жители Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен, на них завели уголовные дела по статьям об умышленном повреждении имущества и хулиганстве.
Впоследствии обвинение ужесточили до статьи о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге рассматривает дело Гаврилишена отдельно, очередное заседание пройдет 1 февраля.
По информации прокуратуры, Гаврилишен вел переписку в Telegram с заказчиком, который обещал ему от 1 до 3 миллионов рублей в зависимости от причиненного ущерба. Всего на счет Гаврилишена поступила 1 тысяча долларов, семь «коктейлей Молотова» бросил тоже он, а Борисенко закупал необходимые компоненты и снимал поджог на видео, отмечала сторона обвинения.
Адвокат Борисенко Сергей Чернышков на прениях говорил, что преступление его подзащитный совершил не из террористических побуждений, а потому что остро нуждался в деньгах, также юрист считает, что в материалах дела «нет доказательств, что поджог был заказан кем-то с Украины», а «подсудимый поддерживал специальную военную операцию». В своем последнем слове Борисенко признал вину, не отрицал поджог, который, по его словам, «не носил политической цели».