«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
На Купянском направлении противник потерял более 30 военных, сообщает оборонное ведомство. На Краснолиманском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР и ДНР, в результате было уничтожено до 95 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении в районе озера Круглик российские военные ликвидировали до 10 человек десанта ВСУ и две моторные лодки.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях в общей сложности потери противника составили свыше 60 человек. В Минобороны уточнили, что в районе Орехова (Запорожская область) российские войска уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.
Накануне, 31 января, Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.