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20:28 (мск), источник: РБК

В Москве по делу о мошенничестве арестовали бывшего вице-президента РЖД

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 30 марта бывшего вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам Михаила Акулова, сообщили РБК в суде. Михаила Акулова обвиняют в особо крупном мошенничестве, по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно информации из картотеки суда, ходатайство об избрании Акулову М. П. (инициалы совпадают с Ф. И. О. бывшего топ-менеджера) меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено 31 января. Дело против него возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

Михаил Акулов был вице-президентом РЖД с 2005 по 2017 год (в 2010—2016 годах был также гендиректором Федеральной пассажирской компании). После ухода с этого поста работал советником президента РЖД до 2019 года.

В 2002—2003 годах Акулов занимал пост заместителя министра путей сообщения России, в 2003—2004 годах — должность первого заместителя министра.

В 2014 году президент Владимир Путин присвоил Акулову звание заслуженного работника транспорта.

В РЖД отказались от комментариев для РБК.

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