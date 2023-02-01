В Москве по делу о мошенничестве арестовали бывшего вице-президента РЖД

Согласно информации из картотеки суда, ходатайство об избрании Акулову М. П. (инициалы совпадают с Ф. И. О. бывшего топ-менеджера) меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено 31 января. Дело против него возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.
Михаил Акулов был вице-президентом РЖД с 2005 по 2017 год (в 2010—2016 годах был также гендиректором Федеральной пассажирской компании). После ухода с этого поста работал советником президента РЖД до 2019 года.
В 2002—2003 годах Акулов занимал пост заместителя министра путей сообщения России, в 2003—2004 годах — должность первого заместителя министра.
В 2014 году президент Владимир Путин присвоил Акулову звание заслуженного работника транспорта.
В РЖД отказались от комментариев для РБК.