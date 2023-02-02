«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:11 — н.п. Тоненькое — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. 00:17 — н.п. Галициновка — Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне стало известно, что ВСУ нанесли девять ударов боеприпасами натовского образца по территории Донецка. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
30 января ДНР девять раз подвергалась атакам со стороны ВСУ. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка. Было выпущено 39 различных снарядов.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.