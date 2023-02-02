Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в СВО

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — заявил один из турецких добровольцев с позывным Кузон.
Будущий боец рассказал, что несколько лет учился в университете в Москве, хорошо познакомился с русской культурой и завел много близких друзей.
Говоря о боевом опыте, Кузон пояснил, что в свое время служил в армии у себя на родине, но не участвовал в вооруженных конфликтах.
«Все знают, что террористов спонсируют США, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», — добавил он, отвечая на вопрос, как он относится к конфликту в Сирии и на Украине в целом.
Доброволец из Турции с позывным Лаз также указал на схожесть ситуаций на Ближнем Востоке и в постсоветской республике.
«Мы сегодня против империалистов и нацистов. И эту войну Россия выиграет в любом случае», — сказал он.
Доброволец добавил, что сейчас он и его соотечественники тренируются и привыкают к новым армейским стандартам.
«Отношения с однополчанами очень хорошие. Был очень теплый прием», — поделился он.
По словам Лаза, все родные поддержали его решение пойти добровольцем и многие его друзья готовы приехать вслед за ним.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.