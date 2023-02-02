Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР

«В ходе боев подразделения ЧВК “Вагнер” овладели населенным пунктом Николаевка», — говорится в публикации.
Николаевка находится в нескольких километрах к северу от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Несколько дней спустя Вооруженные силы освободили железнодорожную станцию Соль на этом же направлении.
Накануне российские силы также взяли под контроль село Сакко и Ванцетти к западу от Николаевки.
Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.