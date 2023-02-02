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20:32 (мск), источник: © РИА Новости

Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев — РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.

Источник: © РИА Новости

«Виновен», — заявил присяжный-старшина, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также подчеркнул, что бывший губернатор не заслуживает снисхождения. Оглашение вердикта продолжается.

Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске. Ранее во время прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.

Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004—2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину экс-губернатор не признает. Также на скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники: Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы.

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