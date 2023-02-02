Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя

«Виновен», — заявил присяжный-старшина, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также подчеркнул, что бывший губернатор не заслуживает снисхождения. Оглашение вердикта продолжается.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске. Ранее во время прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.
Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004—2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину экс-губернатор не признает. Также на скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники: Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы.