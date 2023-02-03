16:03 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные успешно развивают наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.
Потери противника составили:
Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, а возле Кураховки и Михайловки удалось поразить два склада боеприпасов ВСУ.
Бойцы «Западной» группировки войск при поддержке авиации нанесли удар по живой силе и технике 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ возле Табаевки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.
Потери противника составили:
Помимо этого, в районе Благодатовки в Харьковской области удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Группировка войск «Центр» продолжила наступление на Краснолиманском направлении, нанеся поражение солдатам 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Невского в ЛНР, Ямполовки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
Уточняется, что российские подразделения также уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики.
Группировка войск «Восток» нанесла поражение солдатам 108-й и 110-й бригад территориальной обороны возле Левадного, Марфополя и Луговского в Запорожской области.
Потери противника составили:
Российские войска также успешно провели контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Помимо этого, возле Михайловки, Казацкого и Николаевки в Херсонской области удалось уничтожить три склада с украинскими боеприпасами.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.