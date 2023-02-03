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16:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Обвинение запросило для Белоцерковской 9 лет колонии

Прокурор запросил 9 лет колонии для блогера Вероники Белоцерковской (признана в России иностранным агентом) по статье о фейках о российской армии.

Спецоперация на Украине

Белоцерковскую обвиняют по ст. 207.3 УК, гособвинитель Гульчехра Ибрагимова в суде заявила, что подсудимая знала официальную информацию Минобороны о непричастности российских военных к событиям в Буче, тем не менее это не помешало ей публично распространять ложные данные.

«Она умышленно публично распространяла заведомо ложные данные по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности», — заявила Ибрагимова (цитата по «РИА Новости»). Обвинение также просит отстранить блогера от администрирования интернет-ресурсов на пять лет после освобождения.

Вероника Белоцерковская объявлена в международный розыск и заочно арестована, по данным следствия, с марта по апрель 2022 года она из-за границы разместила в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) на своей странице три публикации. Адвокат Белоцерковской заявила о несогласии с позицией гособвинения.

Дело в отношении блогера было возбуждено 16 марта, Вероника Белоцерковская стала одной из первых, против кого завели дело о фейках про ВС. В рамках дела арестовано имущество Белоцерковской на сумму 153 млн руб.

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