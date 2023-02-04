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10:00 (мск), источник: BFM.ru

В Белгородской области ввели бессрочный уровень высокой террористической опасности

Он будет действовать до уведомления.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области с 4 февраля вводится бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, он будет действовать до уведомления. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что утверждать режим без ограничения сроков теперь можно в соответствии с действующим законодательством.

«Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — написал губернатор.

О введении бессрочного высокого уровня террористической опасности Гладков объявил после того, как в ночь на субботу украинские военные обстреляли Борисовский район Белгородской области. По словам главы региона, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Пожар локализовали, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали, никто не пострадал.

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