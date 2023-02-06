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02:29 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для украинских военных, заявил в видеообращении Владимир Зеленский.

Спецоперация на Украине
Источник: Рассылка

«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — сказал он.

Президент также добавил, что Киев готовит решения и переговоры для более существенной международной поддержки и предоставления большего количества оружия.

Сегодня один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в южных кварталах населенного пункта идут тяжелые городские бои.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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