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07:00 (мск), источник: Известия

Экипажи ударных вертолетов Ми-28н уничтожили опорные пункты ВСУ

Служащие армейской авиации ВС РФ вносят огромный вклад в достижение целей спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает российское Министерство обороны. По данным ведомства, экипажи ударных вертолетов Ми-28н проявили себя с лучшей стороны при выполнении боевых задач. Так, во время очередного вылета бойцы успешно произвели пуски ракет по укрепленным подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине
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Благодаря профессионализму летчиков, были уничтожены пункт управления, танки и прочая бронетехника националистов.

Помимо непосредственной борьбы с противником, российские пилоты сопровождают колонны материально-технического обеспечения, доставляют десант и военные грузы, а также оказывают авиационную поддержку формированиям во время боестолкновений.

Ранее, 21 января, экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ в зоне спецоперации. Удар проводился при помощи управляемых авиационных ракет.

До этого, 17 января, ударные вертолеты Ми-8 поразили огневые точки и бронетехнику ВСУ. Сообщалось, что боевые вылеты проходили на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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