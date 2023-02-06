Благодаря профессионализму летчиков, были уничтожены пункт управления, танки и прочая бронетехника националистов.
Помимо непосредственной борьбы с противником, российские пилоты сопровождают колонны материально-технического обеспечения, доставляют десант и военные грузы, а также оказывают авиационную поддержку формированиям во время боестолкновений.
Ранее, 21 января, экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ в зоне спецоперации. Удар проводился при помощи управляемых авиационных ракет.
До этого, 17 января, ударные вертолеты Ми-8 поразили огневые точки и бронетехнику ВСУ. Сообщалось, что боевые вылеты проходили на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.