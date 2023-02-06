В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия под Артемовском и Соледаром

Он уточнил, что соответствующие данные поступили от командиров подразделений. По этой информации, боевые отравляющие вещества были сброшены украинскими боевиками с дронов.
«У некоторых российских бойцов наблюдаются тошнота, рвота, сильное головокружение», — рассказал Гагин ТАСС.
По его словам, российские военные уже неоднократно фиксировали применение украинской стороной химического оружия на линии фронта.
При этом ВСУ, отметил Гагин, не скрывают того, что используют запрещенные типы вооружений.
Так, в Сети несколько раз появлялись видеокадры, на которых украинские боевики демонстрируют газовые гранаты иностранного производства и дроны, с помощью которых эти гранаты сбрасываются.
Ранее, 14 января, посольство РФ в Лондоне сообщило, что украинские националисты готовятся к использованию химического оружия против российских военных. Посольство опубликовало кадры видеозаписи, сделанной радикалами.
На кадрах видно два красных баллона, на которые нанесена маркировка «ОБ». Данное сокращение означает «отравляющие боеприпасы». Эти баллоны украинские боевики прикрепляют к ударным дронам. Большое количество сосудов с химическим оружием они хранят в холодильнике.
Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.