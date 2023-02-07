Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

«Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», — сказал он.
В январе российские войска вели на Запорожском направлении локальные наступательные действия. Бои шли практически по всей линии фронта, в основном — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.